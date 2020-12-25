Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За сутки было зарегистрировано 290 новых зараженных.Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 28 667 человек. При этом одновременно по всей республике болеют более 2,5 тысяч человек.С выздоровлением выписали 371 пациент (за всё время – 25 718). В Коми девять пациентов не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией (за всё время – 551).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)