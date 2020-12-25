В Ухте вновь зафиксирован резкий рост зараженный COVID-19. За сутки 101 пациент получил подтвержденный анализ на коронавирус. Для сравнения, по состоянию на 23 декабря, этот показатель был равен 56. Второй день подряд число инфицированных выросло чуть ли не в два раза.Второе место в антирейтинге занимает Сыктывкар. Здесь 63 человека заразились коронавирусом.Следом расположился Сосногорск 41 фактом заражения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителям Коми объяснили, почему пожилые врачи лечат больных с COVID-19Оказалось, есть простая причина (подробности)