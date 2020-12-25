Центральную площадь Емвы украсила деревянная горка для семейного отдыха, изготовленная на территории КП-51, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.Сотрудники колонии-поселения № 51 УФСИН России по Республике Коми поддержали инициативу администрации Емвы в создании новогодней атмосферы на улицах города.В рамках марафона по праздничному оформлению фасадов учреждений работниками колонии-поселения установлены светотехнические средства, позволившие украсить вход в административное здание КП-51 яркими и завораживающими огоньками и гирляндами. А непосредственно перед крыльцом была установлена и украшена большая новогодняя елка.Исправительное учреждение приняло участие в реализации проекта по оснащению центральной площади Емвы одним из главных атрибутов для зимнего семейного отдыха – детской горкой. Городские власти предоставили необходимый пиломатериал и крепеж, а осужденные, содержащиеся в КП-51, выполнили работу по изготовлению конструкций аттракциона. В итоге они возвели огромную 17-тиметровую деревянную горку.Изначально любимый всеми зимний аттракцион был построен на территории исправительного учреждения. Лишь удостоверившись в качестве конструкции, ее разобрали, перевезли на центральную площадь Емвы и смонтировали на нужном месте.– Мы считаем, что таким образом осужденные не просто выполнили муниципальный заказ, но и своим трудом внесли значимый вклад в праздничное оформление города и в формирование новогоднего настроения жителей Емвы и Княжпогостского района в целом. Уверен, что сами осужденные, работая над таким замечательным проектом для детей, который традиционно является необходимым атрибутом отличного новогоднего настроения, тоже прониклись духом наступающего праздника, – рассказал начальник КП-51 Александр Булатов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсуждённые Коми приняли участие в конкурсе православной живописиПобедитель будет поощрен Архиерейской грамотой (подробности)