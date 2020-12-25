В Воркуте завершено расследование дела по делу о групповом избиении 18-летнего Михаила. На парня напали трое его знакомых во время вечерники в одной из городских квартир.Об инцидента стало известно из социальных сетей, куда выложили видеоролик с жестокими кадрами избиения. Михаил стал жертвой 15-летнего, 16-летнего и 21-летнего местных жителей.Как установило следствие, в тот день между парнями произошла ссора и молодые люди решили проучить потерпевшего. Они повалили его на пол и стали избивать ногами и руками. Особую жестокость проявлял 21-летний Роман, который, к слову, уже был судим, как и его 16-летний сообщник.От полученных травм Михаил чуть не скончался. Он был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где врачи диагностировали у него множественные ушибы головы, рук, ног и спины.Сейчас парень проходит реабилитацию дома, ранее его выписали из больницы, о чем он сам написал в своих соцсетях. Михаил поблагодарил всех, кто переживал за него.Сейчас злоумышленникам грозит до пяти лет колонии. Им предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение вред здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Рома, хватит! Ты его убьёшь!\\": стало известно состояние зверски избитого 18-летнего парня из Воркуты (подробности)