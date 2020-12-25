В городах и районах Коми сегодня выбрали руководителей муниципалитетов. \\"Комсомолка\\" расскажет, кто встанет у руля Усть-Цилемского, Усть-Куломского и Прилузского районов.На должность руководителя администрации Усть-Цилемского района претендовали три кандидата. Это нынешний глава района Николай Канев, замруководителя администрации Елена Еремеева и сотрудник федеральной противопожарной службы по Коми Иван Канев. Кандидатуру Николая Канева поддержали 10 из 15 присутствовавших депутатов. Пять бюллетеней признали недействительными. Напомним, Н.Канева избрали главой района в апреле 2019 года. Ранее он исполнял обязанности руководителя администрации района.Народные избранники Прилузского района приняли решение о назначении главы муниципалитета - руководителя местной администрации. Комиссия представила в совет района двух кандидатов - Елену Нестерюк и Наталию Жук. Третьему кандидату Виктору Крисанову отказали в регистрации. За кандидатуру Елены Нестерюк проголосовали 17 депутатов из 25 присутствующих. К своим обязанностям она приступит с 26 декабря сроком на пять лет. Елену Нестерюк выбрали руководителем администрации Прилузского района в 2017-м году. Она исполняла обязанности главы после увольнения прежнего руководителя администрации района Анатолия Родова, сообщает КомиОнлайн.На заседании совета Усть-Куломского района депутаты большинством голосов избрали главой муниципалитета Сергея Рубана. Как написал в своем телеграм-канале депутат Государственного совета Коми Дмитрий Шатохин (он руководил Усть-Куломским районом в 2011-2015 годы), за Сергея Рубана отдали голоса 19 человек, двое воздержались.Сергей Рубан возглавил район в декабре 2015 года, до этого он шесть лет руководил администрацией села Усть-Кулом, рассказывает БНКоми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Усть-Вымском районе выбрали нового главу (подробности)