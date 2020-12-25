Скончался бывший прокурор Коми Виктор Ковалевский. Он руководил главным надзорным ведомством республики с 1996-го по 2006-й до передачи следственных функций отдельной структуре. Виктор Ефимович умер в Коми республиканской клинической больнице.Вечная память«Таким людям памятники надо ставить, - добрые слова пишет Владимир в комментариях ИА БНКоми. - Во время руководства прокуратурой Виктором Ефимовичем она выполняла именно те функции, ради которой и была создана. И он в таком же духе научил работать очень многих. Любой из работников мог прийти за советом и помощью, а \\"Ефимыч\\" никогда не отказывал в помощи. В ведомстве царила обстановка единого коллектива, который занят единым делом. Жаль, что сейчас всё иначе, а многих, с кем он работал и кого воспитал, выжили. Великой потерей для прокуратуры была его отставка. Всегда жалко когда уходят такие люди. Глубокой скорбью наполнены наши, ваших бывших коллег, сердца. В нашей памяти вы всегда останетесь прокурором с большой буквы, образцом того, каким должен быть прокурор и руководитель. Вечная Вам память, Виктор Ефимович!».Наша справкаЗаслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры Российской Федерации, председатель Совета Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, прокурор Республики Коми в отставке Виктор Ефимович Ковалевский скончался на 71-м году жизни.Виктор Ковалевский родился в 1950 году в селе Жешарт Усть-Вымского района Коми АССР.В 1975 году окончил Харьковский юридический институт.Работать начал стажером прокуратуры Сыктывдинского района Коми АССР.В 1990 1995 годы депутат Верховного Совета Республики Коми.С 1996 года по 2006-й прокурор Республики Коми.Будучи в отставке он возглавлял Коми региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.Заслуженный юрист Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса.Женат. Имеет сына и дочь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми за полгода совершили 514 преступлений в отношении детейРеспубликанская прокуратура представила статистику (подробности)