В пятницу, 25 декабря, в Сыктывкаре открыли для посещения новогодние ледовые городки на Стефановской площади и в микрорайоне Орбита. Пришла приемная комиссия, Дед Мороз и Снегурочка, и елочка зажглась.В этом году Стефановская площадь украшена с учетом предстоящих в 2021 году столетия Республики Коми и Чемпионата мира по хоккею с мячом.Особенностью этого года стало появление уникального объекта «Северное сияние», который добавляет северного колорита и неповторимости всему городку.Появились и новые объекты – символы городов республики.«Думаю, что площадь традиционно станет местом притяжения горожан в праздники, что не может не радовать, так как в условиях пандемии прогулки с семьей на свежем воздухе – лучший вариант активного отдыха. Скоро пойду сюда с сыном, чтобы посмотреть на его реакцию на новый ледовый городок» , - сказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.Скоро пройдет открытие новогодних городков в микрорайоне Строитель, местечках Дырнос, Давпон и Кочпон-Чит, в поселках Лесозавод, Нижний и Верхний Чов и в поселках городского типа Верхняя Максаковка, Краснозатонский и Седкыркещ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу… волшебство!»: о чём мечтали под Новый год известные жители Коми в детствеВоздушные шарики, Наполеон, фигурные коньки и «не надо идти в школу» — «Комсомолка» рассказывает о самых заветных желаниях