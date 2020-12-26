Подводя итоги года, продолжаем серию публикаций о поддержке развития социальной сферы районов со стороны компании «ЛУКОЙЛ».Объем поддержки муниципального района «Печора» составил около 13 млн рублей, 11 из них направлены на укрепление материально-технической базы центральной районной больницы.На эти средства приобрели установку для обеззараживания медицинских отходов, пять прикроватных мониторов реаниматолога и анестезиолога, 20 инфузионных шприцевых насосов, анализатор для диагностики in vitro и набор комплектующих и расходных материалов; три аппарата ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты.Для ЦРБ поступившее медицинское оборудование стало «неотложной» помощью, особенно в нынешних условиях.– ЛУКОЙЛ реализует возможности в различных сферах, – говорит глава муниципального образования – руководитель администрации района Валерий Серов. – В этом году Печора принимала участие в ежегодном Конкурсе социальных и культурных проектов компании, семь проектов от муниципального района вошли в число лучших и получили гранты. Поддержка творческой и гражданской активности на местах со стороны компании крайне важна, мы благодарны и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Средства грантов пошли, например, на возведение нового храма Николая Чудотворца, благоустройство спортивно-игровой площадки, создание современных условий для познавательно-исследовательской деятельности воспитанников детского сада №18 и школьников поселка Набережный, пошив сценических костюмов для Детской школы искусств Печоры.В 2020 году компания ЛУКОЙЛ направила на развитие социальной сферы в Коми более миллиарда рублей. Политика социальной ответственности реализуется по нескольким направлениям: соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» с Правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, а также конкурс социальных и культурных проектов.