На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 декабря в России 29 258 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 287 новых случаев.Всего в республике сейчас 28 954 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 559 пациента, 8 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 26 113 человек (395 пациентов выздоровели за сутки).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазван самый опасный город Коми по коронавирусуЦифры здесь растут с большой скоростью (подробности)