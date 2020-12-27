10 декабря проект «Сытый гражданин» в Сыктывкаре объявил сбор подарков для бездомных на Новый год. Большинство из них разучились мечтать и даже не могли ответить на простой вопрос: чего вы хотите получить. «Если вы готовы стать волшебником», - обратились волонтеры к горожанам с предложением помочь устроить праздник для обездоленных.«Когда мы объявляли акции по сбору подарков для бездомных и малоимущих на Новый год, мы верили, что кто-то откликнется. Но мы не думали, что откликнется столько благотворителей! Люди несли мандарины и шоколадки, покупали телефоны и валенки, перечисляли деньги для тех, у кого нет дома», - рассказали волонтеры о промежуточных итогах акции.За неполных три недели удалось собрать: - почти 35 килограммов мандаринов; - около 200 шоколадок; - 10 телефонов - новых и мало б/у. На счет «Сытого гражданина» перечислили 33 311 рублей.И, конечно, нашлись желающие купить букет цветов для Светланы, валенки для Сергея и сертификат в магазин косметики для Виктора (он мечтает подарить своей дочери духи). Это те бездомные, которые смогли сформулировать свои желания еще 10 декабря.Волонтеры не просто собрали вещи и продукты, они превратили их в красивые подарки. Вручать их начнут уже сегодня, 27 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я хочу… волшебство!»: о чём мечтали под Новый год известные жители Коми в детствеВоздушные шарики, Наполеон, фигурные коньки и «не надо идти в школу» — «Комсомолка» рассказывает о самых заветных желаниях