Что бы ни случилось — горноспасатели всегда спешат на помощь! За годы работы команда Павла Синкевича не раз спасала жизни на предприятиях угольной и нефтяной промышленности Республики Коми. В свой профессиональный праздник, который вся Россия отмечает 27 декабря, о буднях и праздниках горноспасателей «Комсомолке» рассказал лучший горноспасатель МЧС России, командир спасательного отряда на Яреге Павел Синкевич.— Павел, почему именно горноспасатель?— В детстве мне в душу глубоко запали фильмы о спасателях. Волею судеб я оказался в приполярной Инте — шахтёрском городе Коми. В 2008 году моя мечта осуществилась — я стал горноспасателем. Спустя два года в МЧС России пришёл мой брат. Мы служим в одном взводе на протяжении десяти лет.— Помните ли свою первую спасательную операцию?— Я работал второй месяц, когда на шахте «Интинской» два человека, поднимавшиеся по шурфу, сорвались. Люди травмировались, им нужна была помощь. Я не волновался. До этого я работал шахтёром 15 лет, поэтому всё было знакомо. Позже были и другие аварии. Запомнился, пожалуй, уникальный случай — на нефтешахте №1: шахтёра пришлось вытаскивать с глубины 160 метров через воздухоподающую скважину. Его закрепили на бичине монтажным поясом и подняли на поверхность. У него хороший ангел-хранитель. А нам есть чем гордиться.— Какие личные качества нужны горноспасателю?— Ответственность — за товарищей, за людей, которым помогаешь. И, конечно, верность профессиональному долгу, дисциплина и мужество. Среди горноспасателей случайных людей не бывает. Сюда попадают те, кто как минимум два года отработал в подземных условиях. И то сразу не привыкнешь, рефлекс «без паники и суеты» вырабатывается годами. Любую профессию можно освоить, но чтобы стать хорошим спасателем, им нужно родиться. Это образ жизни.— Что изменилось в жизни, когда вы стали спасателем?— Я бросил курить и стал больше заниматься спортом. Без физподготовки так как надо не сработаешь. С командой занимаемся ежедневно: спортзал, беговые дорожки, тяжёлая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Обязательны тепловые тренировки — это когда занимаешься в полной экипировке при температурах от 40 до 60°C. Ведь нам приходится работать порой в нереальных условиях.— Дружите ли вы со своей командой вне службы?— Мы одна большая семья: радости, печали, помощь и взаимовыручка. Вместе отмечаем праздники и дни рождения у членов семей, ходим на мероприятия и соревнования. И, конечно же, не забываем о наших ветеранах. Это важно — даже в мыслях чувствовать плечо своего товарища. В профессиональный праздник хочу пожелать коллегам и всем, кто посвятил жизнь спасательному делу, успешных операций, здоровья, счастья, семейного благополучия! И с наступающим!ЗаслуженноВ этом году командир отделения Ярегского взвода филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Павел Синкевич завоевал звание лучшего горноспасателя МЧС России в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». В августе за проявленные мужество и профессионализм Павел был награждён нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Каждая каска – история целой эпохи»: в Сыктывкаре находится уникальная коллекция защитных шлемовБольше 10 лет её собирает начальник части Главного управления МЧС России по Республике Коми Дмитрий Грошев (подробности)