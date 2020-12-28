Портал Fodor's Travel выявил самые уникальные девственные природные места в России для экотуризма. Одно из них находится в Коми.«Россия является домом для многих из оставшихся в мире «диких» мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы», - сообщает РИА новости со ссылкой на портал.На первом месте в списке оказалась Камчатка. «Пешие прогулки здесь - это непредсказуемый и захватывающий опыт», - пишет автор. По его словам, тот, кто отважится приехать сюда, поймет, что виды бирюзовых кратерных озер, снежных пещер и покрытых льдом вершин стоят риска.Второе место занимает плато Путорана в Сибири. «Плато Путорана - настоящая дикая местность: 18 тысяч квадратных километров каньонов, озер, рек и странных гор с плоскими вершинами», - говорится в материале.Третьим в списке значится национальный парк «Шантарские Острова». «Он обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами, полными морских птиц, и пляжами, заваленными прибитыми к берегам деревьями», - отмечает автор.На четвертом месте располагается мыс Дежнева. «Это мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями», - говорится в статье.Далее в списке идет национальный парк «Ленские Столбы». «Ленские столбы – 200-метровые скалы, окруженные густым лесом и возвышающиеся над берегами «стеклянной» реки Лены, это потрясающее зрелище», - пишет автор. По его словам, летом и осенью они окружены цветущими лугами и светятся красным и золотым на солнце, а зимой река замерзает, из-за чего пейзаж становится «мрачным и драматичным».На шестом месте располагаются Курильские острова, где, как отмечает издание, можно увидеть некоторых наиболее редких диких животных в мире. «Пейзаж столь же великолепный, с вулканическими вершинами, покрытыми пышной зеленой флорой, поднимающейся из синих кратерных озер», - говорится в материале.Седьмую строчку занимает Тофалария — историко-культурный регион на западе Иркутской области. «Тофалария - это дождливая, туманная, непроходимая земля таежных лесов, глубоких каньонов, быстрых рек и ручьев», - замечает автор, также выделяя здесь «удивительный» Кинзелюкский водопад.Далее в списке идут Чарские пески в Забайкальском крае. «Это странное и красивое зрелище - песчаная пустыня, окруженная русской тайгой, посреди зимнего пейзажа, со снежной горной грядой на горизонте», - говорится в описании. Также отмечается, что в окрестностях есть много интересного для изучения, в том числе ледяные пещеры, озера и местные деревни.На девятом месте оказались девственные леса Коми. По словам автора, это одни из величайших лесных угодий в мире, где кристально чистые реки вьются по бескрайним просторам сосен, елей, пихт и лиственниц.На последнем месте располагается озеро Байкал. «Более 1600 метров в глубину, более 600 километров в длину и возраст около 25 миллионов лет - озеро Байкал может быть величайшим «водным» представителем дикой природы в мире», - говорится в статье. Как отмечает издание, зимой это мистическое место превращается в застывшую «страну чудес» из растрескавшегося и изваянного льда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В этот довольно серый день хорошее настроение могут поднять новости от экологов Greenpeace. Они пишут, что одиннадцатая попытка вырезать кусок из нацпарка «Югыд ва» провалилась!Из проекта постановления правительства о расширении национального парка «Югыд ва» убрали часть об исключении месторождения «Чудное» (подробности)