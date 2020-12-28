Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала на своём сайте очередной «Национальный экологический рейтинг». По итогам осени 2020 года Республика Коми по-прежнему входит в число самых экологически чистых регионов и занимает 11 место среди 85 субъектов РФ. В Северо-Западном Федеральном округе наша республика занимает второе место после Санкт-Петербурга.Возглавляют рейтинг Тамбовская область, Республика Алтай и Белгородская область. Замыкают – Челябинская, Омская и Иркутская области.– В прошлый и позапрошлый годы республика занимала девятую и десятую строчки рейтинга, а в этот раз Коми немного не хватило, чтобы войти в десятку лидеров. Но то, что мы стабильно находимся в верхней части таблицы, говорит о том, Республика Коми входит в число регионов, где нет большого уровня промышленного загрязнения, и работают природоохранные программы, – отметил руководитель Минприроды Коми Роман Полшведкин.«Зелёный патруль» – это Общероссийская общественная организация, которая уже более 15 лет принимает активное участие в защите экологических и стратегических интересов России, оказывает профессиональную экспертную поддержку в области экологии при реализации крупнейших проектов страны.В числе направлений её деятельности такие, как проведение экспедиций, натурных обследований, экологического мониторинга, лабораторных исследований, независимых экологических экспертиз, выявление нарушений природоохранного законодательства, организация экологических мероприятий: лекций, семинаров, общественных слушаний, конференций, акций, митингов, пикетов, круглых столов, пресс-конференций и т.п.При составлении рейтинга учитываются такие параметры, как природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоми стала 14 в Национальном экологическом рейтингеВ конце 2019 года республика была десятой (подробности)