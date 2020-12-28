Месяц назад «Комсомолка» писала о том, что в центре Сыктывкара возле многоквартирных домов по Осипенко (рядом с ковидным центром по Карла Маркса) разрослась автопомойка. Жильцы МКД писали письма во все инстанции, звонили участковому, общались с хозяином развалюх. Наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки. Подробнее — в нашем материале.Порядка двадцати ущербных, ржавых и облупленных, без капотов и колёс машин до сих пор «украшают» улицу, гордо именуемой в честь известной советской лётчицы, Героя Советского Союза Полины Осипенко. Предприимчивый делец, работающий на той же улице в доме 23 и захламивший не только свою сторону дороги, но и без того мизерную парковку МКД (два дома по 180 квартир в каждом), после многочисленных переговоров и строгих увещеваний уверил актив домов Осипенко 12 и Клары Цеткин 10, что к Новому году весь свой хлам вывезет. До боя курантов осталась всего ничего, а старые «кони» до сих пор мирно пасутся и превращаются в сугробы.После довольно длительного эпистолярного футбола, публикации в газете «КП-Коми» и видеосюжете на местном телеканале о неправомерном стойбище машинок-инвалидов дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми на хозяина автохлама заведено дело об административном правонарушении.Хорошей новостью стало то, что с 6 января будущего года на Осипенко поменяется схема дорожных знаков. На улице появится новые — «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор». Так, стоянка транспорта будет запрещена каждый понедельник в дневное время суток для уборки улицы от снега.То есть жильцы МКД перемен почти не почувствуют — днём обычно все работают, а вот незадачливому владельцу автомастерской придётся хлам убирать, либо его эвакуируют. Если, конечно, ГИБДД Сыктывкара с должной ответственностью отнесётся к исполнению своих обязанностей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«У меня друзья в полиции, чего пристали»: в центре столицы Коми разрослась автопомойкаМэрия и полиция Сыктывкара расписались в собственной беспомощности (подробности)