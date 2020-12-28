На 28 декабря в Коми выявлено 29 525 (+286) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте – 89 случаев, Сыктывкаре – 76, Сосногорске – 24, в Воркуте – 20.Отметим, что столица Коми прочно обосновалась в первых строчках этого печального рейтинга. А в гремевших когда-то страшными рекордами Воркуте и Усинске ситуации стабилизировалась.Охват ПЦР-тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции в Республике Коми превышает общероссийский норматив в три раза. Именно широким охватом тестирования объясняется большое количество выявленных случаев инфицирования COVID-19, сообщает Роспотребнадзор по Коми. Но это не объясняет случай с Воркутой и Усинском. Наверное, не все так просто.Напомним, на 28 декабря, в России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией — 2096,3 на 100 тысяч населения (неделей ранее 1 959,9). В Северо-Западном федеральном округе этот показатель равен 3 348,9 (3 023,1). В Республике Коми он превышает и тот, и другой - 3 533,6.Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал выход на плато в республике уже к Новому году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоми не может избавиться от «короны»Ситуация тревожнее, чем у соседей (подробности)