Подводя итоги года, продолжаем серию публикаций о поддержке развития социальной сферы районов со стороны компании «ЛУКОЙЛ». В 2020 году для Ижемского района ЛУКОЙЛ перечислил более 4,7 миллиона рублей.В том числе более 2,7 млн рублей пошли на поддержку СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) «Ижемский оленевод».По традиции нефтяники продолжают укреплять материально-техническую базу образовательных учреждений. На 125-летие Щельяюрской школы они подарили сертификат на приобретение мультимедийного оборудования. К слову, в прошлом году в рамках соглашения между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ» было выделено 10 миллионов рублей на модернизацию системы отопления и замену кровли здания школы.Почти 1,8 млн рублей направлены на реализацию проектов ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании. В этом году 8 инициатив ижемцев вошли в число победителей и получили гранты.Среди инициатив, поддержанных нефтяниками, – продолжение работ по восстановлению храма Сретения Господня в деревне Гам, оснащение кабинета информатики Сизябской СОШ современными рабочими станциями (ПК), усовершенствование технической базы Няшабожской школы компьютерным классом, приобретение национальных костюмов для воспитанников детского сада деревни Варыш и цифрового и мультимедийного оборудования для организации работы по патриотическому воспитанию дошколят детского сада №2 села Ижма. А также обустройство территории памятника Воину-Освободителю в деревне Гам и памятного места участникам Великой Отечественной войны – уроженцам села Кипиево.В целом в 2020 году компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной сферы в Коми более миллиарда рублей. Политика социальной ответственности реализуется по нескольким направлениям: соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» с правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, а также конкурс социальных и культурных проектов.