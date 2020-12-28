Пожар в деревянном доме на улице Суворова в Сосногорске вспыхнул 25 декабря среди ночи. Огонь распространился быстро и практически моментально уничтожил всё имущество жильцов. Всё потому, что возгорание поздно заметили. Только к шести утра пламя было полностью потушено пожарными.Слава богу, жильцы успели вовремя покинуть горящие помещения, однако все их вещи и имущество «съел» огонь.— У нас сгорело всё, мы успели вынести только собаку, документы и телевизор, — рассказала «Комсомолке» пострадавшая от пожара мама троих детей Екатерина Хвостенко — К сожалению, не смогли найти в горящем доме остальных домашних питомцев: любимую всеми кошку и черепаху. Кошка испугалась огня и куда-то спряталась, её пытались найти, но не получилось.Вся надежда на восстановление — в руках добрых людей. Уже сейчас семья очень признательна всем неравнодушным, которые откликнулись.— Оказывается, нас окружают чуткие и внимательные люди. Нам поступают звонки не только с республики, но и даже Москвы и Санкт-Петербурга, — удивляется Екатерина. — Спасибо и учителям: они нас обеспечили школьными принадлежностями — ручками, учебникам, тетрадками и прочим.Многие люди несут зимние вещи для детей, сейчас одежды предостаточно. По словам матери семейства, если у кого-то есть лишняя бытовая техника, кухонная посуда и постельное бельё, то они примут всё с большой благодарностью. Сейчас семья живёт по друзьям и родственникам, все по отдельности.— Мы хотим сделать ремонт в нашей комнате в малосемейном общежитии и жить там — как говорится, в тесноте, да не в обиде. Главное, что все живы, — не теряет надежды семья погорельцев.Причиной пожара, по информации ГУ МЧС России по Коми, могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации домашней печи. Те, кто желает помочь погорельцам, могут обратиться по телефону 8(908) 694-95-45 (Екатерина Владимировна Хвостенко).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре горела квартира: погибла женщина-инвалид Трагедия произошла в поселке Верхняя Максаковка: (подробности)