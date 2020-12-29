Федеральный штаб озвучил свежие цифры, отражающие ситуацию с коронавирусом в Коми. Согласно данным, за сутки число больных увеличилось на 283 человека. За все время пандемии диагноз \\"COVID-19\\" был поставлен 29 808 жителям республики.Однако вылечились от болезни с начала пандемии 27 232 пациента, выписано за сутки 389 человек. Их лечение благополучно завершено.Увеличилось число летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом. За сутки скончался один пациент. А с начала пандемии было отмечено 568 фактов смерти среди ковид-пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": коронавирус на месяц приковал сыктывкарца к больничной койке (подробности)