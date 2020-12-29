Волонтеры Сыктывкара призывают всех неравнодушных жителей республики осчастливить собачек, которые остались брошенными своими хозяевами. В приюте «Друг», где содержатся животные, острая необходимость в корме для собак. Работники приюта утверждают, что это пока единственное, в чем они сильно нуждаются.- Жизнь для подопечных приюта – это, в первую очередь, еда. Основой рациона приютовских обитателей является крупа, такая очень важная и очень необходимая. Без крупы не будет вкусной каши, не будет еды. Особенно зимой так необходима горячая пища для собак, живущих на улице. Горячее питание – основной фактор выживания в морозы, - обратились они к жителям Коми.Волонтеры размышляют о том, как несправедлив тот факт, что мы будем встречать Новый год за богатым столом, в кругу близких, отсчитывая секунды до боя курантов, а собаки будут нуждаться в еде.- Не у каждого хвостика случится праздник. Нет у них семьи, ласки и собственных диванов тоже нет. Кто-то уже много тёмных одиноких ночей, месяцев, лет проводит в приюте. Мы вместе с ними мечтаем, что все разъедутся по домам и семьям, но пока это только мечты. А пока всё, что у них есть - это мы с Вами, - написали волонтеры в социальных сетях.Все, кто желает помочь приюту, может это сделать переводом денег на карту Сбербанка, все реквизиты вы можете найти здесь. Волонтеры обязуются впрок закупить крупу для животных. Они сильно торопятся, так как хотят приобрести еду по еще не повышенным ценам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он был любимцем семьи»: в посёлке Коми домашняя собачка спасла 10-летнего хозяина от волкаМаленький отважный терьер отдал свою жизнь за мальчика [ВИДЕО] (подробности)