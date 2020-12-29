В Роспотребнадзоре Коми сообщили, где больше всего зарегистрировано больных коронавирусной инфекцией. Напомним, что сегодня стало известно, что число инфицированных COVID-19 достигло 29 808 жителей, за сутки прирост составил 283 человека.В ведомстве отметили, что большее всего пациентов с диагнозом коронавирус в Ухте — 87 человека. На втором месте Сыктывкар – 77 больных, в Воркуте – 24, в Сосногорске – 22.Всего под медицинским наблюдением находятся 7 326 человека, из них 7 315 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": коронавирус на месяц приковал сыктывкарца к больничной койке (подробности)