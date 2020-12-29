В Коми временно закрыли лабораторию, проводящую анализы на коронавирус, сообщает РИА «Новости». Решение о приостановке деятельность вынес суд после обращения Роспотребнадзора.Орган выявил в работе лаборатории грубейшие нарушения биологической безопасности. Отмечается, что республиканская ковид-лаборатория не единственная, кто попал в «черный список». По данным глава Роспотребнадзоры Анны Поповой за последние 14 дней проверили 435 лабораторий, нарушения выявили в 88 из них.— Мы усилили контроль за лабораториями, которые осуществляют лабораторные исследования на COVID. <...> Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются, — заявила она.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрачам пообещали миллион рублей за работу в Воркуте (подробности)