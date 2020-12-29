Сегодня, 29 декабря, в Усинске прошла вакцинацию от коронавируса уже вторая группа медиков.Первая партия вакцины против COVID-19, предназначенная для вакцинации 35 человек поступила в Усинскую ЦРБ больницу на прошлой неделе. 25 декабря первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции российской вакциной \\"Гам-КОВИД- Вак\\" прошла группа из двадцати медицинских работников, имеющих наибольший риск заражения Ковид-19 и ранее не болевших этим заболеванием.Это врачи и средний медперсонал ковидных отделений, скорой медицинской помощи, реанимации, отделений стационара, приемного отделения, поликлиник и женской консультации, сообщает Усинская ЦРБ.Перед прививкой все кандидаты на вакцинацию прошли обследование методом ПЦР мазка из носоглотки, чтобы исключить бессимптомное течение заболевания, а также анализ крови на антитела М и G с целью отсеять тех, кто уже ранее перенес инфекцию, но не знал об этом. Вакцинацию все медики прошли без осложнений, в настоящий момент они чувствуют себя хорошо.А через 21 день наших медиков ожидает второй, заключительный этап вакцинации против коронавирусной инфекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид-лабораторию в Коми закрылиИзвестна причина, которая неприятно удивит многих (подробности)