В Коми за минувшие сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом. Еще у ... жителей республики подтвердилась наличие инфекции. За все время в регионе было зарегистрировано ... случаев заражения.За прошедшие 24 часа, по сообщению специалистов, не умер ни один пациент от осложнений, вызванных COVID-19. Всего же жертвами болезни стали 568 жителей Коми.Добавим, что выздоровели от коронавируса 27 635 пациентов. За сутки этот показатель вырос на 403 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцину от коронавируса получили 35 медиков УсинскаЭто те, кто имеет наибольший риск заражения COVID-19 (подробности)