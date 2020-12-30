Ухта продолжает удерживать пальму первенства в рейтинге самых зараженных коронавирусом городов в Коми. Согласно данным, которые озвучил Роспотребнадзор, за минувшие сутки 79 человек заразились инфекцией.Следом, ненамного отставая от Ухты, идет Сыктывкар. Здесь 76 человек заболели COVID-19.Тройку лидеров закрывают Сосногорск и Ижемский район - 20 зарегистрированных случаев инфицирования.По официальной информации, на сегодняшний день, 30 декабря, выздоровели 27635 (+403) человек. Выявлено ПЦР-тестированием 30088 (+280) случаев заболевания COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минздраве Коми прокомментировали закрытие лаборатории COVID-19 (подробности)