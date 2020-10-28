Жителям Коми старше 65 предписано сидеть дома

Им рекомендовано по 25 ноября 2020 года воздерживаться от нахождения вне мест проживания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Республики Коми Владимир Уйба внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Они касаются граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Им рекомендовано по 25 ноября 2020 года воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

Также для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина), период соблюдения режима самоизоляции (карантина) исчисляется с 29 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года включительно и с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно.

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