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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 28 октября 2020: за сутки зафиксировано 219 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровело 212 пациентов, две новые смерти
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 12 701 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Сейчас в республике 12 701 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 октября в России 16 202 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 219 новых случаев.

Сейчас в республике 12 701 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 214 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 9 545 человек (212 пациентов выздоровели за сутки).

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