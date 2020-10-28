Коронавирус в Коми 28 октября 2020: за сутки зафиксировано 219 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 12 701 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 октября в России 16 202 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 219 новых случаев.

Сейчас в республике 12 701 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 214 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 9 545 человек (212 пациентов выздоровели за сутки).

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