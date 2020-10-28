В Коми коэффициент распространения коронавируса близок к благоприятным значениям

Относительно высокие значения коэффициента отражают рост заболеваемости в стране в последние недели.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 1,02 и находится на минимальной отметке с 11 сентября. Коэффициент распространения Covid-19 в Республике Коми на 28 октября составил 1,04. В Москве этот показатель снизился до 0,94, это самый низкий уровень с 26 августа, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В десяти регионах страны с наибольшим количеством заболевших ситуация несколько стабилизировалась, в большинстве из них коэффициент постепенно снижается. А в двух субъектах он не превышает единицу. Помимо Москвы, где впервые с 15 октября выявлено менее 4 тыс. новых случаев, это Ханты-Мансийский автономный округ. Там показатель равен 1.

В Санкт-Петербурге он опустился до минимального с 25 сентября уровня в 1,02. В Ростовской области, наоборот, впервые за последние пять дней превысил единицу и составил 1,03. В Подмосковье и Нижегородской области коэффициент снизился до 1,06, в Свердловской области составил 1,08, в Красноярском крае - 1,09, в Воронежской области - 1,1, а в Иркутской области - 1,13.

Относительно высокие значения коэффициента отражают рост заболеваемости в стране в последние недели. В начале сентября в России стали выявлять более 5 000 случаев заражения коронавирусом в сутки, а 26 октября было впервые с начала пандемии зафиксировано уже 17 347 случаев.

В Республике Коми в последние пару недель прирост по заболевшим коронавирусной инфекцией фиксирует порядка двухсот человек ежедневно. Сегодня обнародовали новый рекорд - 219 заболевших за последние сутки.

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