"Комиавиатранс" получил еще два самолета для региональных перевозок

Ан-24 экономически эффективный и более надежный по обслуживанию самолет. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

После заключения мирового соглашения "Комиавиатранс" начал активно восстанавливать региональные авиаперевозки. На этой неделе в республику прибудет Ан-24 из Нижнего Новгорода, а на следующей прилетит санитарный борт Ан-26 из Пскова. «Аннушки» встанут в строй сразу после выполнения технического рейса.

Напомним, в ближайшие два года авиакомпания должна выйти на стабильные полеты внутри республики. Об этом шла речь в начале августа на совещании у главы республики (тогда еще врио) по лётной деятельности регионального авиаперевозчика. Генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко представил концепцию восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок в республике.

Руководство компании предложило использовать самолеты АН-24 и АН-26, которые будут арендовать. Руководитель Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Сергей Полецков заявил тогда, что «аннушки» неоднократно подтверждали свою надёжность и многие годы эксплуатировались в республике. Во всех аэропортах есть подготовленный инженерно-технический персонал, специалисты наземных служб.

Ан-24 экономически эффективный и более надежный по обслуживанию самолет, чем «Эмбраэр», который стал печальным опытом для авиакомпании.

Напомним, 21 октября Арбитражный суд Коми утвердил мировое соглашение между ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и "Комиавиатранс". Авиаперевозчик задолжал более 100 миллионов рублей, но стороны договорились о рассрочке. .

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