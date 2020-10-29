ЛУКОЙЛ поддержал программу раздельного сбора отходов в Усинске

Фото: ЛУКОЙЛ

На средства гранта конкурса социальных и культурных проектов компании ЛУКОЙЛ в Коми и Ненецком округе администрация Усинска приобрела современное оборудование для прессования отходов. Теперь собранный пластик и макулатуру будут вывозить на переработку. Эта система уникальна для региона.

Программа по раздельному сбору мусора стартовала в приполярном городе в минувшем году. Тогда приобрели 13 пар контейнеров для пластика и макулатуры. Этим летом в городе и близлежащих поселках установили еще столько же контейнеров. Разделенные на фракции отходы складировали в отведенный для этих нужд ангар. За год усинцы собрали порядка 2800 килограммов пластика и 3400 килограммов бумаги и картона.

Фото: ЛУКОЙЛ

Следующим шагом стала установка специального пресса для мусора. С проектом по утрамбовке и упаковке отходов Управление ЖКХ местной администрации заявилось на конкурс соцпроектов нефтяной компании и вошло в число победителей. Оборудование изготовили по спецзаказу, и сейчас оно проходит «обкатку».

Как рассказал руководитель Управления ЖКХ усинской администрации, депутат республиканского парламента и куратор проекта Евгени Бейков, новый пресс за 30-40 минут утрамбовывает в брикеты около 500 килограммов отходов. То есть все накопленные за год материалы можно оперативно упаковать и подготовить к транспортировке. При этом перевозка в исходном состоянии, «навалом», была бы экономически нецелесообразной.

Начать вывоз вторсырья на переработку планируется уже в январе, когда встанет зимник. Возить будут в Киров.

Фото: ЛУКОЙЛ

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Госсовета Коми и участник жюри Евгения Лясковская отметила, что для победы в грантовом конкурсе необходимо несколько критериев: охват жителей, долгосрочность перспектив и практическая польза. В этом случае все они учтены, ведь участвует целый город и есть точная цель – во главе угла стоит экологический, а не экономический эффект.

– Сегодня принято много рассуждать об экологических проблемах, причем в основном в планетарных масштабах, говоря, например, о глобальном потеплении. Но немногие задумываются о том, что для их решения стоит начать с себя. Взять ту же сортировку мусора. Да, здесь возникает немало вопросов: где складировать отходы после сортировки, как отправить на переработку. Для того, чтобы их снять, и начал работать проект в Усинске, который наша компания поддержала грантом. Он приносит реальный экологический эффект и сегодня является единственным в республике, дошедшим до такой стадии реализации, – подчеркнула она.

Евгения Лясковская заметила, что в этом году лауреатами конкурса стали 19 проектов из Усинска, в том числе один – в номинации «Экология».

– Мы уже понимаем, как расширить проект по сортировке отходов. И я как депутат Госсовета надеюсь, что и другие муниципалитеты Коми освоят этот опыт и подключатся к работе в этом направлении.

В планах администрации – открыть в Усинске пункт приема макулатуры. Это поможет предпринимателям города и учреждениям правильно утилизировать отходы, при этом частично решая проблему несанкционированных свалок.

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