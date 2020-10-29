«На лечение коронавирусных лицензии нет»: медработники в Коми работают с ковидными пациентами, а федеральных выплат не получают?

Елена Девятерикова: "В данный момент у нас организован бокс в ЦРБ, где мы осматриваем людей с подозрением на COVID-19, при необходимости мы принимаем решение о дальнейшей транспортировке в Ухту или Сыктывкар". Фото: официальный сайт ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ»

В Троицко-Печорской районной больнице медработникам инфекционного отделения, которые лечили заражённых коронавирусной инфекцией в сентябре и октябре, не выплачивали соответствующие федеральные надбавки. Как рассказали «КП-Коми» в лечебном учреждении, врачи подвергают себя ежедневному риску, но по закону получают только республиканские выплаты.

Нет лицензии — штрафы есть

Со слов медработника инфекционного отделения, который предпочёл остаться анонимным, руководство Троицко-Печорской районной больницы пояснило: больница не получила лицензии на лечение ковид-заражённых, и если болеющие Covid-19 будут госпитализированы в их отделение, то это может обернуться ЦРБ большими штрафами.

– По факту в Троицко-Печорское инфекционное отделение поступают пациенты с подозрением на ковид: у них берётся анализ на коронавирус, проба отправляется в лабораторию, до прихода результатов пациент получает лечение в стационаре. Когда Covid-19 у пациента подтверждается официально, а это неделя или две, мы транспортируем его в Ухту, – рассказал медработник Троицко-Печорской ЦРБ.

Пациентов, поступающих в больницу в тяжёлом состоянии, отправляют на рентген: по снимку можно увидеть поражение лёгких, но не всегда.

– Недавно был случай, что 50% поражение лёгких подтвердила только компьютерная томография, которую пациенту сделали в Ухте. Вывозя пациента в Ухту, мы тратим много времени – расстояние 200 км преодолевается примерно за 2,5-3 часа! От госпитализации в Ухте он отказался, а домой на амбулаторное лечение мы тоже не могли его отпустить – слишком тяжёлое состояние... Ещё был случай, когда пациенту хотели отказать в госпитализации в Ухте из-за отсутствия свободных койко-мест, добились госпитализации с боями, – рассказывает наш источник.

Будут ли выплаты?

Руководство Троицко-Печорской больницы ситуацию комментирует так:

— Мы направили обращение в экономический отдел Минздрава Коми, сообщив, что медперсонал инфекционного отделения ЦРБ работал с заражёнными коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе пришёл ответ, что все положенные выплаты будут произведены, – подчеркнула и.о. главврача Троицко-Печорской ЦРБ Елена Девятерикова. – У нас были два случая, когда ухтинская и сыктывкарская больницы отказались принять заболевших, ссылаясь на нехватку мест, и пациенты наблюдались в инфекционном отделении, далее эти вопросы были быстро урегулированы. В данный момент у нас организован бокс в ЦРБ, где мы осматриваем людей с подозрением на Covid-19, при необходимости принимаем решение о дальнейшей транспортировке в Ухту или Сыктывкар для проведения компьютерной томографии и получения стационарной помощи. Также, если пациент будет находиться в крайне тяжёлом состоянии, нами будет организована санитарная авиация. Все работники, которые контактируют с коронавирусными больными – работники бокса и скорой помощи – получают соответствующие надбавки.

Только республиканские

Однако медработники больницы утверждают, что за работу с ковидными пациентами получают только региональные надбавки по Поставлению Правительства Республики Коми №140 от 29.03.2020 «Об установлении выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция Covid-19, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

Медперсонал с таким положением дел категорические не согласен. Так как медики инфекционного отделения Троицко-печорской ЦРБ оказывали медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией до перевода их в другой стационар, то по факту они лечили пациентов с риском собственного заражения.

Однако федеральные компенсации по Постановлению Правительства РФ №415 от 02.04.2020 г. (выплата, носящая стимулирующий характер, за особые условия дополнительную нагрузку в связи с оказанием медицинских услуг зараженным коронавирусом и представителям групп риска) и по Постановлению Правительства РФ №484 от 12.04.2020 г. (работы, носящие особую важность: непосредственное участие в оказании помощи больным, у которых тест на коронавирус показал положительный результат) за сентябрь и октябрь медработникам больницы не производилось.

Для выяснения реального положения дел «КП-Коми» направила соответствующий запрос в Минздрав Коми.

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