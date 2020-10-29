В смертельном ДТП под Печорой столкнулись Fiat и полицейская "Нива"

Фото: УГИБДД по Коми

Появились подробности ДТП на печорской автодороге. Авария произошла 29 октября в 13:20. Погибли три человека, один из них участковый полиции. Два человека выжили в страшном столкновении.

Мужчина 1961 года рождения за рулем Fiat Albea ехал по дороге поселок Озерный – село Приуральское. На 26-м км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейской LADA Niva.

В аварии погиб пассажир "Нивы" – участковый полиции 1970 года рождения, в должности был с 1995 года. Скончались на месте также водитель Fiat 1961 года рождения и его пассажир 1958 года рождения. Еще два человека – водитель "Нивы" 1985 года рождения и его пассажирка 1989 года рождения – госпитализированы.

Водитель иномарки ранее за нарушение правил дорожного движения не привлекался, стаж за рулем с 2000 года, сообщили в УГИБДД по Коми.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, по факту ДТП, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Следком по Коми.