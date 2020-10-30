Еще в одной больнице Коми приостановили плановые приемы

Фото из архива редакции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сыктывдинская районная больница приостановила плановые приемы пациентов, о чем сообщается на сайте муниципалитета.

- Плановые приемы пациентов участковыми терапевтами и педиатрами приостановлены в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и еженедельным приростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией как среди пациентов, так и медицинских работников, а также в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Будут временно прекращены также профосмотры, выездные осмотры в сельских населенных пунктах, в том числе выезды передвижных медицинских комплексов и выездного флюорографа. Плановое лечение пациентов в в возрасте б5+ будет перенесено не более поздний срок, - сообщает источник.

Напомним, что за последние недели в Коми приостановили плановые приемы во многих больницах. Все началось с печально известной «розовой» поликлиники в Эжве, которая стала первым в Коми очагом COVID–19 — там плановую госпитализацию отменили еще 5 октября. С тех пор в регионе приостановлены приемы еще в нескольких поликлиниках и больницах. Одна из последних — Троицко-Печорская районная больница.

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