Администрацией главы Коми будет руководить Игорь Божков

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Распоряжением главы Коми от 28 октября 2020 года Божков Игорь Анатольевич занял пост руководителя администрации главы Республики Коми. Что известно о новом для Коми человеке.
Генерал-майор Игорь Божков: биография
Игорь Анатольевич Божков родился 21 октября 1972 года в городе Шебекино Белгородской области.
Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году слушателем Белгородской высшей школы МВД России.
В 1996 году по окончании учебного заведения был назначен участковым инспектором отдела милиции УВД города Белгород. После этого был назначен командиром взвода Белгородской высшей школы МВД России.
В 1997 году становится преподавателем Белгородской высшей школы МВД России, затем адъюнктом Академии управления МВД России.
По окончании учебы вернулся на службу в ОВД на должность оперуполномоченного главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.
В 2001 году становится старшим оперуполномоченным ГУБЭП МВД России.
С 2003 года работал на руководящих должностях оперативных подразделений МВД России.
В 2009 года назначен начальником 10 отдела управления «И» Департамента уголовного Розыска МВД России.
В 2010 году становится начальником четвертого управления МВД России.
В 2012 году назначен на должность Начальника УВД на Московском метрополитене главного управления МВД РФ по Москве.
В 2016 году вышел в отставку.
Указом президента России от 11 июня 2014 года №414 Божкову Игорю Анатольевичу присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».
Женат, воспитывает двух сыновей. Кандидат юридических наук. Имеет государственные и ведомственные награды.
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