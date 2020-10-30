Жителям Коми на заметку: чем похожи и отличаются COVID и грипп

Грипп распространяется быстрее, но ковид переносится тяжелее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор РФ опубликовал памятку для жителей страны, в которой кратко рассказал о об отличиях и схожести симптомов гриппа и COVID-19.

Чем похожи COVID-19 и вирусы гриппа

COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания. Они оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты. Поэтому не стоит забывать о простых правилах профилактики: использовать маску, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию.

Чем отличаются COVID-19 и вирусы гриппа

Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи.

Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или, потенциально, предсимптомная передача – передача вируса до появления симптомов – является основной причиной передачи гриппа. В противоположность этому, известно, что есть люди, которые могут распространять вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции.

Предполагается, что репродуктивное число – число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком – для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. Тем не менее, оценки, сделанные для COVID-19 и гриппа, очень контекстуальны и зависят от временного периода, что затрудняет прямые сравнения.

Два вируса имеют похожий спектр симптомов, при этом доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.

Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается COVID-19, известно, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции.

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