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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 31 октября 2020: за сутки зафиксировано 236 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровели 118 человек, 3 новые смерти
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 13 393 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Сейчас в республике 13 393 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 31 октября в России 18 140 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 236 новых случаев.

Сейчас в республике 13 393 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 221 пациентов, 3 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 002 человека (118 пациентов выздоровели за сутки).

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