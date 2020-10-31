Коронавирус в Коми 31 октября 2020: за сутки зафиксировано 236 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 13 393 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 31 октября в России 18 140 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 236 новых случаев.
Сейчас в республике 13 393 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 221 пациентов, 3 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 002 человека (118 пациентов выздоровели за сутки).
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