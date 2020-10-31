За несвоевременную оплату штрафов у сыктывкарца арестовали авто

Всего за три дня рейда «Штраф» стражи порядка привлекли к ответственности за уклонение от административного наказания 32 сыктывкарца.

Во время рейда «Штраф», который проходил 28-30 октября в Сыктывкаре, у местного жителя арестовали машину за неуплату административного наказания.

Во время проверки был остановлен водитель 1969 года рождения за рулем Ваз – 2110. Он не был пристегнут ремнем безопасности, а, как выяснилось, также имел неоплаченный в установленный срок административный штраф в размере 3000 рублей за перевозку ребенка в салоне транспортного средства. После проверки стало известно, что он имеет задолженность более 200 тысяч рублей.

В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, его транспортное средство было арестовано судебными приставами, а сам недобросовестный водитель был доставлен в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару.

Всего за три дня рейда «Штраф» стражи порядка привлекли к административной ответственности за уклонение от административного наказания 32 сыктывкарца. Всего с начала 2020 года к ответственности было привлечено более 1120 правонарушителей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Сыктывкару.

Выявляют должников при помощи программы «Мобильный розыск», который в онлайн-режиме показывают различные задолженности, например, по кредиту или коммуналке.

Госавтоинспекция напоминает: несвоевременная оплата грозит штрафом в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.

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