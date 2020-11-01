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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 1 ноября 2020: за сутки зафиксировано 230 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровел 61 человек, 2 новые смерти
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 13 623 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Сейчас в республике 13 623 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 1 ноября в России 18 665 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 230 новых случаев.

Сейчас в республике 13 623 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 223 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 063 человека (61 пациент выздоровел за сутки).

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