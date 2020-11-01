«Чудесный край» появится в Эжве к Новому году

Входную зону обозначат узорной световой аркой с логотипом Эжвы.

Мэрия Сыктывкара планирует построить к 24 декабря новогодний городок вдоль улицы Славы в Эжвинском районе. Его максимальная стоимость 410 тысяч рублей. Он будет называться «Чудесный край» и посвящен столетию Республики Коми.

Лейтмотивом станут элементы утвержденного фирменного стиля к юбилею Коми. Ключевые образы: столбы выветривания на плато Маньпупунер, коми промысловый календарь, нацпарк «Югыд ва» с его обитателями.

В новогоднем городке будет волшебный лес, где ледовые фигуры деревьев и животных чередуются со световыми фигурами 2D. И, конечно, традиционные Дед Мороз, Снегурочка, а также Бык – символ 2021 года.

Входную зону обозначат узорной световой аркой с логотипом Эжвы. Арку должны обрамлять ледовые скульптуры, посвященные 100-летию Коми.

Предусмотрены горки, снежный лабиринт, ледовый игровой комплекс «Хоровод», детский мини-комплекс «Скалодром». Сделать городок надо до 24 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом дружбы народов Коми предлагает выиграть смартфон (подробности)