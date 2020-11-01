Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко: пандемия не изменит нашу жизнь кардинально

Фото: minzdrav.gov.ru

Коронавирусная инфекция не изменит жизнь россиян кардинально, хотя определенный отпечаток оставит. Об этом заявил Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Однажды" на телеканале НТВ в воскресенье, 1 ноября.

"Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, конечно, он оставит свой отпечаток: никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет", - сказал он, отвечая на вопрос, радикально ли коронавирус изменит жизнь людей.

По его мнению, в условиях пандемии люди почувствовали, что они уязвимы, и стали больше ценить безопасность.

Напомним, 22 октября министр здравоохранения России уходил на самоизоляцию из-за COVID–19 у члена семьи. Так что он ковид коснулся его не только в профессиональном плане.

В июле отвечая на вопрос журналистов, когда ждать вторую волну коронавируса, Мурашко сказал: «Вопрос не в волнах. Вопрос в том, что вирус пока циркулирует. Но маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения».

Также в интервью тогда, в июле, глава Минздрава РФ заявил, что нормальная жизнь, если под ней понимать походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых, может вернуться к февралю 2021 года . И для этого должна быть разорвана цепочка передачи вируса.

Как мы видим, пока идет вторая волна. И она сильнее первой – по статистике. А безопасность - в плане соблюдения масочного режима – волнует далеко не всех.

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