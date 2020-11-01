В Ижемском районе закрывают на карантин две школы

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О закрытии на карантин по ОРВИ Ижемской и Брыкаланской школ со 2 по 7 ноября, сообщила администрация Ижемского района. Решение было принято после заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

«С 26 по 29 октября в муниципалитете зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 72 человека, на стационарном – 7. Наибольшее количество заболевших в Ижме, Щельяюре и Красноборе», - рассказала Светлана Волчкова, исполняющая обязанности главврача Ижемской ЦРБ.

38 случаев инфицирования COVID-19 за четыре дня – это антирекорд в муниципалитете. За весь период пандемии в Ижемском районе выявлено 173 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 30 несовершеннолетних. По официальным данным, выздоровел 91 человек, летальный исход у троих пациентов.

Администрация Ижемского района обратилась к жителям: соблюдайте санитарные правила и рекомендации Роспотребнадзора, масочный режим в любых общественных местах, ограничьте круг общения, используйте дезинфицирующие средства для обработки рук и при уборке помещений.

Родителей школьников отдельно попросили проследить за организацией их свободного времени «Ограничьте круг их общения, не разрешайте ходить в гости друг к другу, не допускайте бесконтрольного нахождения в общественных местах», - просит администрация.

Также родителям рекомендовано ограничить посещение детьми занятий в учреждениях дополнительного образования в селе Ижма. А созданные в районе мобильные группы продолжат рейды по общественным местам и транспорту, объектам торговли.

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