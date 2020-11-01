Пожар в жилом доме Усинска локализован

Фото: ГУ МЧС по Коми

Сегодня, 1 ноября, в 15:05 поступило сообщение о возгорании в 2-этажном деревянном доме №21/1 по улице Лесная в городе Усинск. Пожарные прибыли к месту вызова в 15:10.

К моменту прибытия происходило горение квартир на 2 этаже и кровли жилого дома. Прибывшие первые подразделения оперативно приступили к организации спасения и эвакуации жильцов.

Из дома эвакуировано 40 человек, погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, проводятся работы по ликвидации. На месте работают 5 единиц техники и 24 человека. Причины пожара устанавливаются, сообщает МЧС по Коми.

Жильцы дома будут размещены в пункте временного размещения, который развёрнут на базе школы №1 Усинска. Для ускорения решения вопроса по возмещению ущерба пострадавшим, руководством муниципалитета рассматривается вопрос о введении режима «чрезвычайной ситуации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под Ухтой горит нефтешахта. 82 горняка выводят на поверхность (подробности)