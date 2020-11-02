Что изменится для жителей Коми в ноябре

Владельцы торговых агрегаторов должны начать принимать карты «Мир». Фото: yandex.ru

Госдума РФ опубликовала традиционную подборку изменений в законодательстве, которые вступают в силу с текущего месяца, то есть ноября 2020 года.

«Регуляторные песочницы»

В мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей. Но часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, в России появится особый режим для предпринимателей – «регуляторные песочницы».

За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Использование карты «Мир»

Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир».

Маркировка шин

С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Система «Честный Знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.

Полномочия Федеральной пробирной палаты

С 15 ноября за Федеральной пробирной палатой закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.

Напомним, на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ» была образована Федеральная пробирная палата с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения.

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