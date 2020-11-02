Названа предварительная причина пожара на нефтешахте в Коми

Фото: архив КП

Причиной инцидента в нефтяной шахте «Яреганефть» в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба компании «ЛУКОЙЛ-Коми».

По данным компании, замыкание произошло в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш», когда ее сотрудники проводили буровые работы. Работники попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но безуспешно. Руководство «Яреганефти» решило незамедлительно эвакуировать рабочих.

Напомним, в 20:03 1 ноября от дежурного печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть.

Напомним, 80 человек эвакуированы. Продолжаются поиски двух человек.

Напомним, Следком по Республике Коми по факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» организовал доследственную проверку.

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