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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 2 ноября 2020: за сутки зафиксировано 232 новых случая заболевания COVID-19

Выздоровели 18 человек
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 13 885 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас в республике 13 885 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 2 ноября в России 18 257 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 232 новых случая.

Сейчас в республике 13 885 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 223 пациента, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 081 человек (за сутки выздоровели 18 пациентов).

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