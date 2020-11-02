Коронавирус в Коми 2 ноября 2020: за сутки зафиксировано 232 новых случая заболевания COVID-19

Сейчас в республике 13 885 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 2 ноября в России 18 257 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 232 новых случая.

Сейчас в республике 13 885 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 223 пациента, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 10 081 человек (за сутки выздоровели 18 пациентов).

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