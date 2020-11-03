«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарец

Фото: Кристина Бельзякова.

Александр – ответственный муж, папа двух прекрасных дочек. Своими руками построил большой и тёплый дом в Затоне. Богатым не был: всего добивался в своей жизни самостоятельно, своим трудом, иногда даже работал без выходных.

Заботился о дочках, ценил и уважал свою жену. Разглядев в жене талант к пошиву белья, попросил её уволиться с нелюбимой работы, купил ей новую швейную машину и заказал много разных тканей. Это было большим сюрпризом для Кристины – её муж сделал всё, чтобы она постаралась монетизировать своё хобби.

Можно подумать, что эта история – просто отрывок из сказки или женского романа. Но нет, это жизнь обычной нашей сыктывкарской семьи до того, как настигло горе. Горе под названием коронавирус.

Фото: Кристина Бельзякова.

Александр заболел. Поначалу была температура 38, которая держалась четыре дня. Когда столбик термометра стал достигать 40 градусов, вызвали терапевта. Терапевт отправила его в Эжвинскую больницу, был поставлен предварительный диагноз - односторонняя пневмония. Скорая помощь ехала до Александра долгих 5 часов.

В Эжве два дня, со слов Александра, никто не подходил, только сбивали температуру иногда – врач не подходил и лечение не назначал. А начать терапию было необходимо, учитывая, что у него было преддиабетное состояние и лишний вес, была перенесенная ранее пневмония, о которой, возможно, врач не был в курсе. Врачом был произведён осмотр пациента только после жалобы супруги и сестры Александра в Минздрав Коми.

На третий день Александру стало хуже, односторонняя пневмония перешла в двустороннюю полисегментарную. Самочувствие резко ухудшалось – температура была под сорок, стал задыхаться, не мог говорить.

«Драгоценное время было упущено, состояние мужа значительно ухудшилось. Он не мог говорить и с трудом дышал. Не удавалось сбить температуру, она упорно держалась на отметке 39.5. Компьютерная томография показала поражение 70 процентов легких», - рассказала супруга Александра.

На пятый день пациента отвезли в Коми республиканскую больницу в реанимацию. Скорую для транспортировки ждали 12 часов. В КРБ врачи начали интенсивное лечение, сбили температуру, вливали антибиотики, переливали плазму, Александр уже начал немного говорить.

В ночь с 1 на 2 ноября наступило резкое ухудшение, врачи сделали интубацию, но сердце, к сожалению, не выдержало - за время болезни относительно здоровый мужчина очень ослаб.

Даже молодой организм может ослабнуть перед новой инфекцией и дать сбой. Александру было всего 38 лет.

Когда он позвонил жене за день до своей смерти, он сказал: «Знал бы я, что будет так тяжело – поехал бы в больницу раньше. Вокруг меня – ад, за неделю в нашей палате уже умерло 5 пациентов». Говорил Александр невнятно, но жене было приятно слышать родной голос, появилась надежда на благополучный исход. Но, увы, было упущено время…

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родственникам Александра Бельзякова.

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