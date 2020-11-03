В Коми планируют построить 63 медицинских объекта в ближайшие пять лет

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В ближайшие пять лет в Коми планируют построить 63 медицинских объекта, сделать капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобрести около 1,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования, а также 275 единиц автотранспорта. Таковы параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми, сформированной Минздравом региона.

Проект рассчитан на 5 лет: с 2021 по 2025 годы. В первоначальной версии бюджет программы составлял 4,2 млрд рублей, в результате обращения главы республики к президенту России Владимиру Путину общая сумма проекта увеличилась до 6 млрд. Значительную часть финансирования составят федеральные средства.

Основная цель программы – улучшить доступность и качество первичной медицинской помощи для жителей сельских районов, поселков городского типа, а также городов с численностью населения не более 50 000 человек.

«Первичное звено включает медицинские организации, куда при заболевании человек обращается в первую очередь. Это детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба неотложной помощи, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Реализация данного проекта позволит вывести отрасль здравоохранения в Коми на современный уровень, оказывать медпомощь, применяя новое оборудование, и выявлять опасные заболевания на ранних стадиях», – отметил и.о. министра здравоохранения Коми Борис Александров.

В программу вошло строительство 55 фельдшерско-акушерских пунктов, трех врачебных амбулаторий (в п. Подзь Койгородского района, п. Вухтым Прилузского района, с. Усть-Вымь Усть-Вымского района) и двух участковых больниц (в с. Щельяюр Ижемского района, п. Каджером Печорского района). Ремонтные работы будут проводиться примерно на 40 объектах, преимущественно это будут объекты центральных районных больниц.

Также в программу заложено оснащение медицинских организаций первичного звена здравоохранения республики медицинским оборудованием. Для этого запланировано приобрести 1459 единиц оборудования, в том числе 78 единиц так называемого тяжелого оборудования, куда входит рентгенологическое оборудование (в т.ч. компьютерные томографы) и аппараты ультразвуковой диагностики.

Оборудование также планируется поставить в структурные подразделения центральных районных больниц. Так, намечена поставка компьютерных томографов для Ижемской, Сосногорской, Печорской и Усинской районных болшьниц.

В данный момент масштабная программа проходит окончательное согласование в Министерстве здравоохранения РФ.

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Они оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ (подробности) https://www.kp.ru/online/news/4064782/