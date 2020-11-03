В Коми увеличился спрос на геолокационные сервисы

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Предприятия Республики Коми в этом году переходят на онлайн-мониторинг. Чтобы оптимизировать маршрут водителей компании, повысить эффективность работы экспедиторов и курьеров, работодатели используют web-интерфейсы и онлайн-карты.

Посмотреть местоположение ближайшего сотрудника до адресата заявки и оперативно отправить его на вызов компаниям региона помогает сервис «Контроль кадров». По данным аналитиков МегаФона, спрос на такое телеком-решение в этом году вырос в 2 раза.

В пресс-службе сотового оператора пояснили, что технологии онлайн-мониторинга становятся все более популярными среди предприятий малого и среднего бизнеса Республики Коми. Услугу «Контроль кадров» в регионе внедряют транспортные компании, курьерские службы и сервисы доставки еды. Решение помогает снизить затраты при эксплуатации транспорта.

В этом году сервис стал также актуален для сотрудников с разъездным характером работы в сфере торговли и строительства.