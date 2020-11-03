Горящий участок нефтешахты в Коми решено затопить

Пожар бушует там уже третьи сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Командным пунктом по ликвидации аварии на основании рекомендации технического совета реализуется план мероприятий по затоплению аварийного участка, последующей откачке воды и проведению аварийно-восстановительных работ, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Напомним, трагедия случилась 1 ноября в 20:03. По предварительной версии, при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» произошло возгорание. Из огня были эвакуированы 80 человек, двое оставались без вести пропавшими. Сегодня родственники горняков дали свое согласие на признание их погибшими.

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