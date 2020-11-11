В Коми три новые смерти от коронавируса

Сейчас в Коми 15 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 11 ноября в России 20 977 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 247 новых случаев.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Сейчас в республике 16 044 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 257 пациентов, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 11 289 человек (за сутки выздоровели 248 пациентов).

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