В Сыктывкаре вновь отложили строительство нового международного терминала

Фото: «Новая Авиация»

Строительство нового международного терминала в Сыктывкаре вновь отложено на неопределенный срок. Объект должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2018 году, однако из-за ряда причин сроки сдачи постоянно откладывались.

В 2016 году за проект взялась компания «Новая Авиация». Она представила властям города свое видение терминала, но обещанные деньги фирма не получила. После долгих судебных тяжб в сентябре 2020 года Арбитражный суд Коми удовлетворил иск и обязал «Комиавиатранс» выплатить АО «Новая Авиация» 7,8 млн рублей. Именно такой размер убытков понесла компания.

«В основу концепции положен яркий архитектурный образ аэровокзала, который учитывает применение современных строительных конструкций и обеспечивает высокий уровень комфорта пассажиров. Пропускная способность нового международного терминала составит 500 пассажиров в час», — говорилось в описании к проекту.

В последующем вопрос строительства нового терминала поднимался неоднократно. Однако из-за недостатка финансирования строительство терминала заморозили.

«Вопрос отложен на неопределенный срок. Причина — отсутствие источников финансирования. В настоящее время решение о строительстве нового здания международного терминала аэропорта «Сыктывкар» не принято», — сообщает БНК со ссылкой на Минпром.

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